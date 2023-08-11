На Прикарпатье россияне ударили ракетой по дому, где жила семья с тремя детьми

Российские оккупанты 11 августа во время воздушной тревоги ударили аэробалистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Там проживала семья с тремя детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что около 10:00 российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе. Там проживала семья с тремя детьми.

"В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим сейчас уточняются", — говорится в сообщении.

Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

На месте прилета работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа. Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Армия РФ 11 августа ударила ракетами по Прикарпатью. / Фото: Офис президента Украины

оккупанты 11 августа ударили по дому в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги 11 августа россияне ударили по Прикарпатью. Произошли попадания по гражданскому объекту. Погиб ребенок.

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