На Прикарпатье сменили продолжительность комендантского часа на Пасхальные праздники

Комендантский час в регионе продлят.

В период Пасхальных праздников в Ивано-Франковской области изменят продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, на праздники продолжительность комендантского часа в области продлят. В ночь на 23 апреля она продлится с 23:00 до 6:00. В ночь на 24 апреля — с 23:00 до 5:00.

По ее словам, в Прикарпатье будет усилено патрулирование улиц, охрану общественного порядка на территориях храмов во время богослужений.

К слову, в Ивано-Франковской области от 11 апреля комендантский час длится с 22.00 до 06.00.

Как сообщалось, в Волынской области пасхальной ночью будет действовать комендантский час с 23:00 до 06:00, но людям разрешат посещать церкви. С собой следует иметь документы, удостоверяющие личность.

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