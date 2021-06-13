На Прикарпатье спасатели ищут 12-летнего ребенка, которого унесла горная река

На реке Черемош находилось трое детей, один поскользнулся на камнях
В Ивано-Франковской области спасатели проводят аварийно-спасательные работы на реке Черемош в районе села Тюдов из-за исчезновения ребенка.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС области.
"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", — говорится в сообщении в соцсети Facebook.
По словам очевидцев, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.
Проводится осмотр местности и береговой линии реки Черемош.
Заметим, что уровень воды в этой реке в среднем 1 м, местами до 2 м, быстрое течение.
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