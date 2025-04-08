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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Прикарпатье спасли 900 уток из горевшей птицефермы (фото)

Настоящий героизм спасателей помог избежать серьезных последствий для птиц.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Пожарные спасли утят

Пожарные спасли утят

В селе Зибранивка Ивано-Франковской области спасатели потушили пожар, вспыхнувший в хозяйственной постройке, и спасли домашнюю птицу. Действия пожарных позволили избежать гибели находившихся внутри птиц.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

«8 апреля в 07:56 на линию 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания, обустроенного под фермерское хозяйство в селе Зибрановка, Заболотовской ТГ. На момент пожара в здании находились 1 000 уток, благодаря оперативности спасателей было спасено 900 птиц», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС вместе с местными пожарными оперативно потушили огонь, охвативший площадь 50 кв. м на крыше птицефермы. Причины пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее мы писали о том, что 200 тысяч птиц сгорели заживо во время пожара на птицеферме в Василькове.

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