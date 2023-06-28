На Прикарпатье строго наказали дезертира: он после мобилизации сбежал из воинской части

В Ивано-Франковской области к 4 годам лишения свободы приговорили дезертира. Мужчину мобилизовали в мае 2022 года, однако через месяц он сбежал из воинской части.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчину мобилизовали 9 мая 2022 года. Его назначили на должность главного сержанта стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона.

5 июня 2022 в 6:30 мобилизованный сбежал из воинской части, "скрывая свою принадлежность к ВСУ".

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Мужчине инкриминировали ч. 4 ст. 408 УК Украины – дезертирство, поскольку он самовольно оставил воинскую часть с целью уклонения от военной службы, совершенное в условиях военного положения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, которого признали годным к мобилизации, однако он не прибыл в учебный центр, получив боевую повестку. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив это на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Также в Ровенской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за денег. Он три года будет находиться в тюрьме.

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