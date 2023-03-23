На Прикарпатье суд наказал молодого человека, который под хмельком нецензурно обругал нацгвардейцев

Мужчина свою вину признал.
В Калуше, на Прикарпатье, суд привлек к ответственности 26-летнего местного жителя, злословившего работников Национальной гвардии.
Об этом сообщили в пресс-службе Калушского горрайонного суда.
Инцидент произошел 25 февраля 2023-го около 01.10. в Калуше. Нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в сторону работников Нацвардии, нарушив общественный порядок. Мужчина в судебном заседании свою вину признал.
"Придя в суд мужчина в судебном заседании свою вину признал. В совершенном раскаялся, просил его строго не наказывать", — подчеркивают в пресс-службе.
Исследовав материалы дела, суд решил привлечь мужчину к административной ответственности. Дело квалифицировано как мелкое хулиганство. Нарушителю суд назначил денежный штраф и взыскал 536,80 грн судебного сбора.
Напомним, в Житомире Служба безопасности Украины задержали агента ПИК "Вагнер". Сторонник врага сообщал россиянам о местоположении стратегических объектов, ВСУ и военной техники.
Читайте также:
- Стрелял с балкона на 8-этаже: под Киевом задержали неадекватного жителя многоэтажки (фото)
- Жаловался на давление командира: родители погибшего курсанта рассказали, что подтолкнуло парня к роковому шагу.
- Трагический случай во Львове: курсанта нашли мертвым