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На Прикарпатье суд наказал молодого человека, который под хмельком нецензурно обругал нацгвардейцев

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На Прикарпатье суд наказал молодого человека, который под хмельком нецензурно обругал нацгвардейцев

Фото: Associated Press

Мужчина свою вину признал.

В Калуше, на Прикарпатье, суд привлек к ответственности 26-летнего местного жителя, злословившего работников Национальной гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Калушского горрайонного суда.

Инцидент произошел 25 февраля 2023-го около 01.10. в Калуше. Нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в сторону работников Нацвардии, нарушив общественный порядок. Мужчина в судебном заседании свою вину признал.

"Придя в суд мужчина в судебном заседании свою вину признал. В совершенном раскаялся, просил его строго не наказывать", — подчеркивают в пресс-службе.

Исследовав материалы дела, суд решил привлечь мужчину к административной ответственности. Дело квалифицировано как мелкое хулиганство. Нарушителю суд назначил денежный штраф и взыскал 536,80 грн судебного сбора.

Напомним, в Житомире Служба безопасности Украины задержали агента ПИК "Вагнер". Сторонник врага сообщал россиянам о местоположении стратегических объектов, ВСУ и военной техники.

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Дата публикации
Просмотры
279
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