На Прикарпатье свекровь палкой избила невестку, потому что она не позволяла ей жить с внуками

На Прикарпатье свекровь палкой избила невестку, потому что она не позволяла ей жить с внуками

Свекровь за избиение должна заплатить невестке 4 тыс. грн моральной компенсации.

В с. Раковец Ивано-Франковской области свекровь палкой побила невестку из-за того, что она якобы не разрешала ей жить с внуками – детьми ее сына от первого брака.

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Об этом идет речь в приговоре Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, в октябре 2021 между женщинами произошел конфликт. Тогда свекровь палкой побила свою невестку. У потерпевшей диагностировали легкие телесные повреждения.

На суде подозреваемая вина признала. Она рассказала, что с невесткой находится в конфликте из-за земли и того, что женщина не позволяет ей проживать с внуками – детьми ее сына от первого брака. Во время ссоры потерпевшая якобы заявила, что подозреваемую нужно отдать в психбольницу. Поэтому она палкой избила женщину.

Потерпевшая на суде сообщила, что ее сначала избила свекровь, а потом еще и сын ее мужа.

Суд признал свекровь виновной в избиении невестки и оштрафовал ее на 510 грн. Также она должна уплатить потерпевшей 4 тыс. грн моральной компенсации.

Напомним, в Тернопольской области из-за воды произошел семейный скандал, во время которого свекровь избила невестку.