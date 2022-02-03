На Прикарпатье сын ножом порезал маму, а затем пытался сжечь ее и отца в доме: фото

На Прикарпатье сын ножом порезал маму, а затем пытался сжечь ее и отца в доме: фото

25-летний мужчина забросал родительский дом "коктейлями Молотова".

В среду, 2 февраля, в селе Старый Косов Ивано-Франковской области 25-летний мужчина поджег дом, в котором находились его родители. Перед этим молодой человек во время конфликта с родными порезал маму, а после этого решил сжечь жилье вместе с родителями.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Сообщение о пожаре в доме спасатели и правоохранители получили в 23:30.

Спасать дом от огня бросились полицейские, пожарные и местные жители.

Как впоследствии выяснили правоохранители, возгорание произошло из-за того, что 25-летний мужчина, проживавший в этом доме, разбрасывал в комнатах бутылки с легковоспламеняющимся веществом.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"Накануне между подозреваемым и его родителями возник конфликт, во время которого сын схватил нож и нанес колото-резанные раны матери, а после этого решил сжечь жилье вместе с родителями. Соседи вызвали полицию и помогли родителям выбраться из охваченного огнем дома, а до приезда правоохранителей усмиряли злоумышленника", — рассказывают в полиции.

Огонь полностью уничтожил дом, а пострадавших родителей госпитализировали в медучреждение. У матери злоумышленника травмы от ножевых ранений, у отца – ожоги тела.

Следователи задержали нетрезвого мужчну, в его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

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