На Прикарпатье таксист "содрал" с переселенцев 400 грн за поездку по городу

На Прикарпатье таксист "содрал" с переселенцев 400 грн за поездку по городу

Глава Коломыи назвал это мародерством.

В Коломые Ивано-Франковской области таксист "задрал" цену до 400 гривен для переселенцев.

Об этом сообщил глава Коломыи Богдан Станиславский.

Инцидент произошел 7 марта. Случай зафиксировали правоохранители. По словам городского головы, люди ехали от местного военкомата в район "Канада".

Поборы в такси будут приравниваться к мародерству! Сегодня правоохранители зафиксировали неприятный случай. Таксист,... Опубликовано Богдан Станиславский Понедельник, 7 марта 2022 г.

"Предупреждаю официально: каждый следующий такой случай будет приравниваться к мародерству. Это низко — наживаться на трагедии украинцев. Призываю каждого перевозчика соблюдать привычные тарифы на услуги", – пишет Станиславский.

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