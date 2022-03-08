На Прикарпатье таксист "содрал" с переселенцев 400 грн за поездку по городу

Глава Коломыи назвал это мародерством.
В Коломые Ивано-Франковской области таксист "задрал" цену до 400 гривен для переселенцев.
Об этом сообщил глава Коломыи Богдан Станиславский.
Инцидент произошел 7 марта. Случай зафиксировали правоохранители. По словам городского головы, люди ехали от местного военкомата в район "Канада".
Поборы в такси будут приравниваться к мародерству! Сегодня правоохранители зафиксировали неприятный случай. Таксист,...Опубликовано Богдан Станиславский Понедельник, 7 марта 2022 г.
"Предупреждаю официально: каждый следующий такой случай будет приравниваться к мародерству. Это низко — наживаться на трагедии украинцев. Призываю каждого перевозчика соблюдать привычные тарифы на услуги", – пишет Станиславский.
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