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На Прикарпатье таможенник на джипе сбил парня и сбежал с места ДТП: детали
В Прикарпатье задержали таможенника, который сбил парня и оставил его умирать на дороге.
В Ивано-Франковской области задержан 31-летний работник таможни, подозреваемый в совершении ДТП с тяжелыми последствиями. После наезда на пешехода мужчина покинул место аварии. Потерпевший находится в коме.
Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.
По данным следствия, авария произошла 11 октября около 23:00 в городе Городенка на Прикарпатье. Подозреваемый, управляя автомобилем Volkswagen ID.4, сбил 25-летнего местного жителя, шедшего по краю проезжей части.
В результате ДТП парень получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимацию, где он находится в коме.
Вместо того, чтобы оказать первую помощь или вызвать медиков, водитель скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали его на следующий день.
Как выяснилось, задержанный работает главным государственным инспектором таможенного поста «Коломыя» Ивано-Франковской таможни. После совершения ДТП он спрятал машину в гараже, а на следующий день вышел на работу, как ни в чем не бывало.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, а также по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что во Львовской области прокурор насмерть сбил ребенка военного.
Также сообщалось, что в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.