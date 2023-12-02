На Прикарпатье трактор с людьми впал в бурную реку: как их спасали (фото, видео)

Спасатели добрались до пострадавших на катамаране.

В субботу, 2 декабря, в Ивано-Франковской области спасатели оказывали помощь людям, которые находились в кабине трактора, когда он упал в реку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, опубликовав фото и видео спасения пострадавших.

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В сообщении говорится, что в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.

До двух человек, которые были в кабине трактора и из-за сильного течения не могли выбраться на берег, спасатели горного поисково-спасательного отделения Косов добрались на катамаране.

Спасенных людей осмотрели медики.

На Прикарпатье трактор с людьми упал в бурную реку

Напомним, на Закарпатье из-за сильного поднятия уровня воды, вызванного дождями, подтопило автодороги, домохозяйства и сельскохозяйственные угодья.

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