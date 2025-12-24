На Прикарпатье трое детей попали в больницу из-за генератора: что произошло

Угарный газ / © pixabay.com

Реклама

На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом.

Об этом пишет ГСЧС.

По данным спасателей, в больницу госпитализировали двух 10-летних и одного 12-летнего ребенка. Медики оказывают им необходимую помощь.

Реклама

Что стало причиной отравления

По предварительной информации, дети отравились угарным газом из-за нарушения правил безопасности при использовании генератора. Выбросы выхлопных газов попали в помещение, что привело к опасной концентрации ядовитого вещества.

Чем опасен угарный газ

В ГСЧС отмечают, что угарный газ особенно коварен, ведь он не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Отравление может произойти незаметно, в частности во время сна, и представляет прямую угрозу жизни.

Спасатели еще раз призывают соблюдать правила пользования генераторами и отопительными приборами.

Генераторы могут использоваться только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий, и запрещается устанавливать их в жилых помещениях, гаражах, подвалах или на балконах.

Реклама

Также важно следить, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома, регулярно проверять исправность отопительных приборов и вентиляционных каналов, не оставлять работающее оборудование без присмотра и устанавливать сигнализаторы угарного газа.

В ГСЧС подчеркивают: соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь и предотвратить трагедию.

Напомним, использование бензиновых или дизельных генераторов в закрытых помещениях создает серьезную угрозу жизни и имуществу.

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, а жителям советуют вызвать полицию и управляющую компанию при опасном использовании генераторов. Более безопасной альтернативой являются инверторные зарядные станции, которые не выделяют угарный газ и не перегреваются.