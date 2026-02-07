На Прикарпатье целое утро раздаются сильные взрывы: РФ атакует один из городов

Дым. / © Associated Press

Утром 7 февраля во время массированной атаки в Бурштыне Ивано-Франковской области произошло несколько мощных взрывов.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые чаты.

Заметим, тревога в Прикарпатье раздается от 03:12. Военные предупредили о крылатых ракетах, а впоследствии — о беспилотниках. Первые взрывы в Бурштыне прогремели около 4 утра. С рассвета до 07:00 раздалось более десяти мощных взрывов.

Руководитель областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что армия РФ атакует Ивано-Франковскую область.

Как сообщалось, утром в Ровно произошли мощные взрывы С ночи россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Взрывы гремели в разных уголках страны.