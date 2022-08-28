На Прикарпатье туристы из Киева попали в больницу из-за пищевого отравления

В Яремче в Ивано-Франковской области семь киевлян, прибывших на отдых, госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция ".

Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

"27 августа 2022 года семь из девяти туристов, прибывших на отдых в Прикарпатье из Киева, были госпитализированы в инфекционное отделение Яремчанской городской больницы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Больные жаловались на общую слабость, рвоту, боли диарею, повышение температуры тела до 38-39 ºС", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что 7 заболевших прибыли на отдых в составе туристической группы из 9 человек 25 августа и проживали в частном коттедже в с. Микуличин. Накануне они питались самостоятельно по месту жительства. Ели собственноручно приготовленный шашлык, который хранился без соответствующих температурных условий.

Ухудшение самочувствия люди почувствовали 26 августа 2022 вечером, а на следующий день попали в больницу. Состояние больных – средней степени тяжести.

В настоящее время идет санитарно-эпидемиологическое обследование очага острой кишечной инфекции.

Напомним, в ресторане на Буковине массово отравились туристы из Киева.

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