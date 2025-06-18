На Прикарпатье уже сутки ищут 6-летнего мальчика — что известно (фото)

На Прикарпатье ищут 6-летнего мальчика

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На Коломыйщине, в Ивано-Франковской области, продолжаются поисково-спасательные работы 6-летнего мальчика, пропавшего в лесном массиве вблизи села Троица.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Что известно об исчезновении ребенка

Спасатели 17 июня в 20:25 получили уведомление от полиции о том, что к ним обратилась жительница села Троица с просьбой помочь разыскать ее сына, 2019 года рождения, мальчик исчез в лесу вблизи населенного пункта.

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В течение суток спасатели сообщали о ходе поисков. Так, в частности, к поискам приобщили 16 групп, среди которых водолазы и группа горных спасателей.

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Как продолжаются поиски мальчика

«По состоянию на 19:00 18 июня 2025 г. к проведению поисково-спасательных работ привлечены 16 поисковых групп, среди которых работает группа водолазно-спасательных работ и группа, которая осуществляет объезд территории на квадроциклах», — сообщили в ГСЧС.

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Поисковые группы обследовали около 520 га местности, из них 452 га — лесного массива.

С помощью БПЛА дополнительно проверено 850 га территории. Некоторые участки обследуются повторно. Водолазы уже обследовали 5 водоемов общей площадью более 3400 м2.

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Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Всего в поисковых работах задействован 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 беспилотников и 4 кинологи со служебными собаками.

От Главного управления ГСЧС в области привлечены 139 спасателей, 27 единиц техники, 4 беспилотника и кинолог с собакой.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее речь шла об операции по спасению гражданина Украины в Румынии. Там спасатели отправились на поиски 40-летнего мужчины, пересекшего границу через Мармаросские горы.

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