На Прикарпатье в ДТП перевернулась пожарная машина: 6 спасателей госпитализировали (фото)

Автомобиль пожарных слетел в кювет и врезался в дерево.

Сегодня, 16 августа, около 9:00 на дороге "Долина — Хуст" в поселке Выгода Ивано-Франковской области попал в аварию пожарный автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 6 пожарных, которые находились в авто.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС области, спасатели попали в ДТП во время того, как ехали на вызов для тушения легкового автомобиля.

Пострадавших скорые госпитализировали на обследование в долинскую больницу. Степень тяжести их телесных повреждений устанавливается.

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что водитель, двигаясь на служебном автомобиле на выезде, не выбрал безопасную скорость и во врея объезда ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет.

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