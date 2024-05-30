На Прикарпатье в горах заблудилась группа школьников: смогли ли их разыскать (фото)

Они не смогли самостоятельно сориентироваться на территории во время прохождения туристического маршрута.

На Прикарпатье заблудилась в горах группа из 13 туристов. В их числе были десятиклассники. Они не смогли самостоятельно сориентироваться на территории во время прохождения туристического маршрута.

Об этом сообщили ГСЧС Украины.

Как стало известно, в горах Прикарпатья заблудились 12 десятиклассников и один взрослый. Они не смогли самостоятельно сориентироваться на территории во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района. Поэтому обратились за помощью к спасателям.

“Специалисты ГСЧС установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопровождали в долину Смотрич. Советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды", — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что в ГСЧС показали последствия удара по Харькову.

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