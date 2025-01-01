На Прикарпатье в санатории загорелся пожар: более 100 человек эвакуированы

1 января в поселке Ворохта Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории, в результате которого эвакуировали более 100 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня, 1 января, в 08:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района", — говорится в сообщении.

Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания на площади в 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и 7 работников заведения. Всех разместили в соседнем корпусе.

В 09:43 пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киевской области во время пожара погиб четырехлетний мальчик.

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