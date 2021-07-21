На Прикарпатье в жутком ДТП столкнулись грузовик и микроавтобус: пострадали 6 детей и 2 взрослых

Всех пострадавших госпитализировали.
Сегодня, 21 июля, в поселке Делятин Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Вследствие ДТП, которое произошло в 12:35, пострадали восемь человек.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Житомирской области двигался автомобилем Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем DAF, которым управлял 26-летний житель Надворнянщины", — говорится в сообщении.
В результате аварии в больницу госпитализировали водителя микроавтобуса и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, двоих 11 и 8 лет, которые есть жителями Житомирской области.
Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, на Закарпатье в ДТП погибла 23-летняя девушка, еще двое детей пострадали.