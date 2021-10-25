На Прикарпатье во время общения с полицией внезапно умер мужчина

На Прикарпатье во время общения с полицией внезапно умер мужчина

Причины смерти мужа устанавливаются.

В селе Назавизов Надвирнянского района Ивано-Франковской области во время общения с полицией внезапно умер мужчина.

Также читайте В Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Полиция 25 октября в 13:00 остановила автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 63-летний житель Надвирнянского района. Мужчину подозревали в сбыте огнестрельного оружия. Уголовное производство по этому факту открыли еще в 2020 году. Во время общения с правоохранителями мужчине внезапно стало плохо.

"Работники полиции сразу же начали оказывать водителю первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. Через несколько минут на место прибыли медицинские работники, которые констатировать смерть мужчины", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи. Причину смерти человека установит экспертиза.

Напомним, в Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого человека, он умер.

Читайте также:

Новости Украины: костер на огороде - 80-летний пенсионер умер во время пожара, который сам же вызвал

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку