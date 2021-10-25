На Прикарпатье во время общения с полицией внезапно умер мужчина

Причины смерти мужа устанавливаются.
В селе Назавизов Надвирнянского района Ивано-Франковской области во время общения с полицией внезапно умер мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
Полиция 25 октября в 13:00 остановила автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 63-летний житель Надвирнянского района. Мужчину подозревали в сбыте огнестрельного оружия. Уголовное производство по этому факту открыли еще в 2020 году. Во время общения с правоохранителями мужчине внезапно стало плохо.
"Работники полиции сразу же начали оказывать водителю первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. Через несколько минут на место прибыли медицинские работники, которые констатировать смерть мужчины", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следователи. Причину смерти человека установит экспертиза.
Напомним, в Винницкой области скорая отказалась госпитализировать живого человека, он умер.
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