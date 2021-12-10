На Прикарпатье во время пожара в частном доме заживо сгорела женщина

Происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
На Прикарпатье в результате сильного пожара в жилом доме погибла 90-летняя женщина.
Об этом пишет "Суспільне".
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Товмачик Коломыйской территориальной громады.
Предварительно, в жилом доме загорелся пол. Спасатели отметили, что вероятнее всего, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
"На пожаре обнаружили тело владелицы дома 1931 года рождения, без признаков жизни. Наиболее вероятная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем со стороны погибшей", — сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации.
На месте происшествия работали спасатели. В причинах случившегося будут разбираться правоохранители.
Напомним, что во Львовской области в собственном доме сгорел заживо 28-летний мужчина.
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