На Прикарпатье во время празднования выпускного произошло массовое отравление

Известно о 11 отравившихся человек.
В Ивано-Франковской области во время празднования выпускного в гостинично-ресторанном комплексе произошло массовое отравление.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
Ивано-Франковский центр контроля и профилактики болезней зафиксировал групповой очаг острого кишечной инфекции. Среди 11 больных есть шесть подростков.
По словам потерпевших, ночью после выпускного вечера у них появились тошнота, рвота, температура до 38-39 градусов. Они зверурлися за медицинской помощью. Их госпитализировали в инфекционное отделение врачи. Медики говорят, что сейчас состояние пациентов удовлетворительное, средней степени тяжести.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование. Обследовано 24 человека. Кроме того. специалисты исследовали продукты, воду, смывы. Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки пока встановлюеться.ры работники заведения, девять контактных лиц.
Как сообщалось, информация о массовом отравлении в ресторанах Харькова появилась 17 июня. В медучреждения с тошнотой, рвотой и болью в животе сначала доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Впоследствии количество увеличилось почти втрое. Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает.