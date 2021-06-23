На Прикарпатье во время празднования выпускного произошло массовое отравление

На Прикарпатье во время празднования выпускного произошло массовое отравление

Известно о 11 отравившихся человек.

В Ивано-Франковской области во время празднования выпускного в гостинично-ресторанном комплексе произошло массовое отравление.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Также читайте Массовое отравление в ресторанах Харькова: специалисты обнаружили стафилококк и сальмонеллез

Ивано-Франковский центр контроля и профилактики болезней зафиксировал групповой очаг острого кишечной инфекции. Среди 11 больных есть шесть подростков.

По словам потерпевших, ночью после выпускного вечера у них появились тошнота, рвота, температура до 38-39 градусов. Они зверурлися за медицинской помощью. Их госпитализировали в инфекционное отделение врачи. Медики говорят, что сейчас состояние пациентов удовлетворительное, средней степени тяжести.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование. Обследовано 24 человека. Кроме того. специалисты исследовали продукты, воду, смывы. Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки пока встановлюеться.ры работники заведения, девять контактных лиц.

Как сообщалось, информация о массовом отравлении в ресторанах Харькова появилась 17 июня. В медучреждения с тошнотой, рвотой и болью в животе сначала доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Впоследствии количество увеличилось почти втрое. Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает.

Новости Украины: обнародованы первые результаты исследований массового отравления в Харькове

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку