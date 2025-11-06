ТСН в социальных сетях

На Прикарпатье водитель насмерть сбил двух пешеходов (фото)

В селе Перерисль водитель сбил двух человек — они скончались от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

В Ивано-Франковской области, в селе Перерисль, произошло смертельное ДТП — погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 2000 года рождения, наехал на двух пешеходов. От полученных травм они погибли. Водителя был трезв», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии

Правоохранители совершают первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбила двух пешеходов на переходе. Один из них погиб. ДБР открыло уголовное производство.

