На Прикарпатье водитель насмерть сбил двух пешеходов (фото)
В селе Перерисль водитель сбил двух человек — они скончались от полученных травм.
В Ивано-Франковской области, в селе Перерисль, произошло смертельное ДТП — погибли два человека.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 2000 года рождения, наехал на двух пешеходов. От полученных травм они погибли. Водителя был трезв», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители совершают первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбила двух пешеходов на переходе. Один из них погиб. ДБР открыло уголовное производство.