На Прикарпатье водитель сбил двух пешеходов: 20-летний парень погиб, еще один – в больнице

На Прикарпатье водитель сбил двух пешеходов: 20-летний парень погиб, еще один – в больнице

Молодой человек от полученных травм скончался на месте аварии, другого парня госпитализировали.

В понедельник, 6 декабря, в Калуше Ивано-Франковской области 40-летний водитель автомобиля Dodge Journey сбил двух пешеходов. От полученных травм один из пешеходов погиб на месте, еще одного госпитализировали в больницу.

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Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, авария произошла в 19:09 на ул. Коновальца.

В результате наезда авто на месте ДТП скончался 20-летний житель Делятина, еще одного жителя Делятина — 26-летнего пешехода с травмами госпитализировали в хирургическое отделение Калушской центральной районной больницы.

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