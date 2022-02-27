На Прикарпатье возле военного аэродрома был задержан российский информатор

На Прикарпатье возле военного аэродрома был задержан российский информатор

Переписывался с информаторами в Москве.

В Прикарпатье в воскресенье, 27 февраля, СБУ и Нацполиция задержали российского информатора.

Об этом сообщила пресс-служба органа.

Гражданин России был задержан возле территории аэродрома в Ивано-Франковске, который был подвергнут ракетному удару в первый день войны, 24 февраля.

В телефоне мужчины обнаружили переписку с абонентом в городе Москва. Из сообщений стало известно, что российская сторона просила сообщать данные о перемещении украинской военной техники.

СБУ установила, что россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году. С этого времени он находится в Украине нелегально.