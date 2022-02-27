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На Прикарпатье возле военного аэродрома был задержан российский информатор

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Переписывался с информаторами в Москве.

В Прикарпатье в воскресенье, 27 февраля, СБУ и Нацполиция задержали российского информатора.

Об этом сообщила пресс-служба органа.

Гражданин России был задержан возле территории аэродрома в Ивано-Франковске, который был подвергнут ракетному удару в первый день войны, 24 февраля.

В телефоне мужчины обнаружили переписку с абонентом в городе Москва. Из сообщений стало известно, что российская сторона просила сообщать данные о перемещении украинской военной техники.

СБУ установила, что россиянин въехал на территорию Украины в 2020 году. С этого времени он находится в Украине нелегально.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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