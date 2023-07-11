На Прикарпатье возможны аварийные отключения света: что известно

К концу этих суток, 11 июля, на Прикарпатье ухудшится погода, а потому возможны аварийные отключения электроэнергии. Синоптики предупреждают о сильном дожде, грозе, граде, усилении ветра до 20 м/с.

Об этом предупредили в Прикарпатьеоблэнерго.

В Ивано-Франковской области возможны аварийные отключения электроэнергии. / Фото: Associated Press

"Прикарпатьеоблэнерго" просит с пониманием отнестись к вероятным аварийным отключениям из-за непогоды. Если по вашему адресу исчезнет электроснабжение, просим не обрывать телефонные линии колл-центра. Как правило, в компании знают о каждом обесточении", — говорится в сообщении.

Если нет света, можно получить информацию об ориентировочном времени восстановления электроснабжения:

на стартовой странице сайта под кнопкой «Нет света» по ссылке.

в меню чат-бота облэнерго в Viber, где также можно оставить заявку об отсутствии электроснабжения.

Жителей области просят быть осторожными рядом с электрооборудованием и проводами линий электропередачи во время грозы и сильного ветра.

Как сообщалось, в Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности на 12-13 июля. чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в некоторых областях на западе и юге Украины.

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