На Прикарпатье возможны аварийные отключения света: что известно

В регионе резко ухудшится погода.
К концу этих суток, 11 июля, на Прикарпатье ухудшится погода, а потому возможны аварийные отключения электроэнергии. Синоптики предупреждают о сильном дожде, грозе, граде, усилении ветра до 20 м/с.
Об этом предупредили в Прикарпатьеоблэнерго.
"Прикарпатьеоблэнерго" просит с пониманием отнестись к вероятным аварийным отключениям из-за непогоды. Если по вашему адресу исчезнет электроснабжение, просим не обрывать телефонные линии колл-центра. Как правило, в компании знают о каждом обесточении", — говорится в сообщении.
Если нет света, можно получить информацию об ориентировочном времени восстановления электроснабжения:
- на стартовой странице сайта под кнопкой «Нет света» по ссылке.
- в меню чат-бота облэнерго в Viber, где также можно оставить заявку об отсутствии электроснабжения.
Жителей области просят быть осторожными рядом с электрооборудованием и проводами линий электропередачи во время грозы и сильного ветра.
Как сообщалось, в Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности на 12-13 июля. чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в некоторых областях на западе и юге Украины.