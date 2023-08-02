На Прикарпатье возможны отключения света: что известно

В среду, 2 августа, в Прикарпатье ухудшится погода. Именно поэтому возможны аварийные отключения электроэнергии.

Об этом предупредили в Прикарпатьеоблэнерго.

Энергетики со ссылкой на синоптиков сообщают об усилении ветра, дождях, а также грозах на территории Ивано-Франковской области.

"Прикарпатские энергетики предупреждают, что при непогоде возможны обрывы проводов линий электропередач, существует угроза поражения электрическим током от оборванного провода", — говорится в сообщении.

Специалисты "Прикарпатьеоблэнерго" просят следовать следующим советам:

если вы увидели оборванный на земле или в воздухе, отойдите от него на безопасное расстояние 8 метров, чтобы избежать возможного воздействия напряжения,

обратитесь в колл-центр АО "Прикарпатьеобленерг" по телефону 0-800-50-40-20 и сообщите о проблеме,

по возможности оставайтесь на месте до прибытия работников "Прикарпатьеоблэнерго"; охраняйте участок с оборванным проводом и сообщайте об опасности прохожих.

Как сообщалось, министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, сколько удалось восстановить поврежденные россиянами ТЭС. По его словам, из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%

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