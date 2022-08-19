На Прикарпатье впервые за 18 лет обнаружили возбудителя клещевого энцефалита

В Прикарпатье впервые с 2004-го обнаружили возбудителя клещевого энцефалита.
Специалисты Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава провели исследование иксодовых клещей для выявления СНК возбудителя клещевого энцефалита. Среди проб оказались положительные результаты.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
Отмечается, что среди проб по окружающей среде обнаружили положительные результаты в Калушском районе.
В Центре подчеркивают, что последние зарегистрированные положительные случаи в Ивано-Франковской области были зафиксированы в 2004 году. В частности, и в Калушском районе.
Вирусный клещевой энцефалит – природно-очаговое острое инфекционное вирусное заболевание. Это одна из особо опасных инфекций – с преимущественным поражением центральной нервной системы в виде энцефалита, что может привести к инвалидности, а иногда к смерти. Инкубационный период в среднем длится 2-15 дней (от 2 до 60 дней) после укуса клеща.
Заражение человека происходит при кровососании клеща, при случайном раздавливании клеща, расчесывании места укуса и втирании в кожу со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции.
Как сообщалось, два человека скончались в результате аллергической реакции на укус насекомого. Это произошло 21 июля в Закарпатье.
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