На Прикарпатье взрослая дочь через суд требовала от матери платить ей алименты: чем все закончилось

Дочь на суде потребовала от матери денег и обвинила ее в домашнем насилии.

В Ивано-Франковской области взрослая дочь с первой группой инвалидности обратилась в суд с требованием наказать ее мать, потому что та не платит ей алименты.

Об этом идет речь в постановлении Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области.

Что на суде требовала дочь от матери

В суд обратилась девушка, которая является совершеннолетней, однако с первой группой инвалидности. Она сообщила, что не хочет жить с мамой в селе и живет в Ивано-Франковске, однако мать прекратила давать ей средства на проживание. Она отметила, что уже обращалась к родственникам, священнику и полиции, чтобы те "надоумили" мать платить алименты взрослой дочери.

Заявительница убеждала суд, что мать "игнорирует ее, не интересуется ее состоянием здоровья, оставила ее без средств к существованию, как лицо с инвалидностью I-ой группы, что наносит ей моральный и физический ущерб".

На суде девушка подтвердила, что она не является недееспособной и она получает пенсию. Никаких документов, по которым мать должна была бы платить ей алименты, у нее нет.

Мать объяснила, что у нее нет денег на содержание взрослой дочери

Мать заявительницы на суде объяснила, что проживает в селе. Ее дочь не хочет жить с ней и постоянно требует деньги на свое содержание. Раньше мать давала средства и продукты питания, однако в последнее время у нее нет сколько денег, как требует дочь. Женщина добавила, что хотела бы помочь дочери продуктами питания, однако она не пускает ее в квартиру в Ивано-Франковске.

По данным суда, мать заявительницы имеет третью группу инвалидности и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Решение суда

Суд заслушал обе стороны и закрыл дело, поскольку не нашел в действиях матери никакого нарушения.

"Таким образом, считаю, что по данному делу об административном правонарушении не доказан вне всякого разумного сомнения факт совершения матерью домашнего насилия, а потому суд приходит к выводу об отсутствии в ее действиях события и составе данного административного правонарушения, что является основанием для закрытия производства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП", — говорится в пояснении суда.

Постановление суда

Напомним, в Одесской области алиментщик оплатил более 200 тысяч гривен, потому что не мог приобрести жилье.

Читайте также: