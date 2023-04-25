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На Прикарпатье задержали "бизнесменов", переправлявших за границу призывников

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На Прикарпатье задержали "бизнесменов", переправлявших за границу призывников

В Прикарпатье заблокировали канал выезда военнообязанных за границу.

Благодаря схеме за границу удалось переправить более трех десятков мужчин,

Украинская служба безопасности заблокировала на Прикарпатье незаконную схему по выезду военнообязанных мужчин за границу. "Бизнес" организовали два жителя Тлумача. С одного "клиента" брали от 6,5 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Прикарпатские "бизнесмены" организовывали безосновательное внесение военнообязанных в базу данных "Путь". Таким образом, мужчины имели право на выезд из Украины в условиях военного положения.

Правоохранители задокументировали организацию незаконного выезда за границу двух уклонистов. После того как они внесли "аванс", мужчин зарегистрировали в базе "Путь" в качестве водителей грузовых микроавтобусов частного предприятия. Затем "предприниматели" доставили "клиентов" из Прикарпатья в Черновцы, где получили основную часть средств.

"Задержание злоумышленников произошло вблизи пограничного пункта Порубное. Фигуранты организовали бегство с места преступления. Один из них задержан, другой находится в розыске", — говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли деньги, копии военнообязанных документов, патроны к автоматическому оружию и гранату OF 37, а также автомобили Mercedes S-320 и Opel Astra, на которых злоумышленники перевозили "клиентов".

СБУ и полиция прекратили деятельность
СБУ и полиция прекратили деятельность "бизнесменов", переправлявших через границу военнообязанных из Ивано-Франковской области. / Фото: Управление СБУ в Ивано-Франковской области

Прикарпатцам объявили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через границу Украины". Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что благодаря схеме за границу удалось переправить более трех десятков подлежащих мобилизации мужчин.

Как сообщалось, в Закарпатье пограничник разоблачили шестерых граждан Украины, которые надеялись незаконно пересечь государственную границу по подложным документам. Двое из них должны были добраться до Венгрии, а четверо – Словакии.

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Дата публикации
Просмотры
623
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