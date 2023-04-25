На Прикарпатье задержали "бизнесменов", переправлявших за границу призывников

Украинская служба безопасности заблокировала на Прикарпатье незаконную схему по выезду военнообязанных мужчин за границу. "Бизнес" организовали два жителя Тлумача. С одного "клиента" брали от 6,5 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Прикарпатские "бизнесмены" организовывали безосновательное внесение военнообязанных в базу данных "Путь". Таким образом, мужчины имели право на выезд из Украины в условиях военного положения.

Правоохранители задокументировали организацию незаконного выезда за границу двух уклонистов. После того как они внесли "аванс", мужчин зарегистрировали в базе "Путь" в качестве водителей грузовых микроавтобусов частного предприятия. Затем "предприниматели" доставили "клиентов" из Прикарпатья в Черновцы, где получили основную часть средств.

"Задержание злоумышленников произошло вблизи пограничного пункта Порубное. Фигуранты организовали бегство с места преступления. Один из них задержан, другой находится в розыске", — говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли деньги, копии военнообязанных документов, патроны к автоматическому оружию и гранату OF 37, а также автомобили Mercedes S-320 и Opel Astra, на которых злоумышленники перевозили "клиентов".

СБУ и полиция прекратили деятельность "бизнесменов", переправлявших через границу военнообязанных из Ивано-Франковской области. / Фото: Управление СБУ в Ивано-Франковской области

Прикарпатцам объявили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через границу Украины". Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что благодаря схеме за границу удалось переправить более трех десятков подлежащих мобилизации мужчин.

Как сообщалось, в Закарпатье пограничник разоблачили шестерых граждан Украины, которые надеялись незаконно пересечь государственную границу по подложным документам. Двое из них должны были добраться до Венгрии, а четверо – Словакии.

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