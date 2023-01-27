На Прикарпатье задержали организаторов канала переправки уклонистов через границу: изъяли 5 автомобилей

Служба безопасности блокировала очередной канал выезда военнообязанных за границу и задержала его организаторов — двое жителей Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

Задержанные изготовляли для "клиентов" фиктивные документы водителей транспортного предприятия из Волыни, имеющего лицензию на международные пассажирские перевозки. На основании фальшивок данные призывников вносили в государственную систему "Шлях".

С одного "заказчика" организаторы брали 3,5 тысячи долларов. За эти средства уклонисты получали пакет необходимых документов и инструктаж по обращению на границе. В дальнейшем они беспрепятственно уезжали в европейские страны как водители.

Во время обысков правоохранители изъяли у них:

около 30 тысяч долларов, вероятно, полученных от преступной деятельности;

5 транспортных средств, на которых незаконно перевозили военнообязанных;

документацию, которая была основанием для незаконного пересечения государственной границы.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

За это преступление законом предусмотрено лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Продолжается установление подельников фигурантов для привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Напомним, на Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно переправляла военнообязанных граждан за границу за 1,5 тыс. долларов.

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