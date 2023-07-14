На Прикарпатье задержали путинского поклонника: распространял пропаганду Кремля

СБУ задержала в Ивано-Франковской области "фаната Путина". Местный житель администрировал прокремлевскую группу в запретной соцсети "Вконтакте".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что кремлевский поклонник распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте. Он также восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ. Материалы для пропаганды прикарпатец брал из информресурсов центральных рупоров Кремля.

Также злоумышленник активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки кремлевской пропаганды. Он имел возможность удалять сообщения и комментарии пользователей, которые отрицали пророссийские нарративы.

Следствие установило, что местный житель после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и решил публично обнародовать собственные антиукраинские взгляды. По месту жительства полиция обнаружила сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты, мобильный телефон и компьютер с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Злоумышленник сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет.

Как сообщалось, в Украине осужден российский диверсант, готовивший серию взрывов в Ровенской области. Своими действиями злоумышленник пытался сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для сил обороны на восточном и южном участках фронта.

Читайте также: