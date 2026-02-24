На Прикарпатье женщина подожгла двор соседей из-за своей собаки: суд вынес приговор

Суд / © Pixabay

Реклама

В Прикарпатье женщина устроила пожары во дворах соседок. Все потому, что пес злоумышленницы уничтожал домашнюю птицу односельчан.

Об этом говорится в приговоре Калушского горрайонного суда в Ивано-Франковской области.

Что известно о преступлении

Как стало известно, в ночь с 24 на 25 марта 2025 года фигурантка сначала сожгла сено в одном сарае, а через два часа уничтожила другое здание. Это нанесло ущерб на 220 тысяч гривен.

Реклама

Женщина даже прибегла к уловкам, чтобы отвести подозрение и попытаться избежать наказания. Да, она сделала искусственное задымление в собственном дворе, чтобы полицейские квалифицировали инцидент как несчастный случай. Впрочем, поджигательница была невнимательной и оставила спички, ДНК на которых и позволил установить «автора» пожара.

Фигурантка не вернула деньги пострадавшим в результате ее действий сторонам, поэтому суд решил назначить ей реальный срок наказания. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 194 УК Украины, а срок составил три года лишения свободы.

Ранее подобный инцидент произошел в Полтаве. Там женщина «заказала» увечье своего соседа из-за конфликта с голубями. К счастью, мужчина выжил. Правоохранители инсценировали избиение «жертвы» и задержали заказчика при передаче средств. Ее посадили в тюрьму на 6 лет и 8 месяцев.