На Прикарпатье женщина потеряла 2 млн грн из-за "британского" поклонника

Ухаживания "Джонсона из Британии" обошлись прикарпатке в кругленькую сумму.

В Ивано-Франковской области 46-летняя женщина потеряла 2 миллиона гривен из-за мошенника, который делал вид поклонника и обещал романтическую встречу.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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Потерпевшая рассказала, что познакомилась в интернете с неизвестным мужчиной, представившимся военным Джонсоном из Великобритании.

Аферист сообщил, что якобы послал женщине ценные подарки: боевые награды, медали и чемодан долларов США. Впоследствии пришло сообщение, что нужно послать средства "за доставку".

Средства нужно было выслать на 5 разных счетов украинских банков. Однако "влюбленную" украинку это не смутило. В общей сложности, она скинула почти 2 миллиона гривен. Однако ни один подарок так и не получила.

Следовательно жительница Прикарпатья наконец-то поняла, что военный по фамилии Джонсон — мошенник, и пошла в полицию.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 190 "мошенничество". Правоохранители призывают граждан не перечислять деньги неизвестным лицам, которы под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие.

Ранее сообщалось, что в Киеве аферист заработал на волонтерах и женах военных 600 тысяч гривен.

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