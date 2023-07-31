На Прикарпатье женщина ударила топором девочку, похитила младенца и 3-летнего ребенка, чтобы вывезти на восток

Подозреваемая не может объяснить своего поступка.

В Ивано-Франковской области 41-летняя женщина ударила обухом топора 12-летнюю девочку и похитила младенца и 3-летнего ребенка. Полиции удалось задержать подозреваемую.

Об этом пишет полиция Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 38-летняя многодетная мать временно проживает в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области. К ней в гости приехала ее 41-летняя подруга. Пока матери не было дома, гостья поругалась с 12-летней девочкой и ударила ребенка обухом от топора.

После этого подозреваемая украла младенца и 3-летнюю младшую девочку и скрылась. Потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители нашли женщину возле центра Ивано-Франковска, она с детьми пыталась покинуть Прикарпатье. Подозреваемая поездом пыталась выехать в восточные области Украины, однако не имела билетов. Ее задержали.

Подозреваемая в похищении детей / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Раненую 12-летнюю девочку и малышей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

В полиции добавили, что подозреваемая и потерпевшие – это внутренние переселенцы. Похитительница не может объяснить своих поступков и путается в показаниях. По данным правоохранителей, подозреваемая зарегистрирована в Киеве, у нее двое детей — ее старший ребенок умер, 8-летний мальчик по решению суда проживает со своей бабушкой.

Подозреваемая в похищении детей / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Подозреваемую отправили под стражу. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Также предназначена психиатрическая экспертиза.

Напомним, в Киевской области искали потерявшегося в лесу 6-летнего Богдана.

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