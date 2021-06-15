На Прикарпатье жители шести сел перекрыли дорогу, требуя ремонта: фото

Протестующие ходят по пешеходному переходу и пропускают по три авто только раз в 20 мин.

Сегодня, 15 июня, около полудня в с. Озеряны Ивано-Франковской области около 30 жителей шести сел перекрыли дорогу Р-20 "Тлумач-Городенка". Таким образом протестующие требуют ремонта дорог местного значения.

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Как пишет "Суспильне Карпаты", жители сел Озеряны, Жуков, Яковка, Хотимир, Жабокруки и поселка Обертин говорят, что будут продолжать эту акцию до тех пор, пока не начнется ремонт дорожного покрытия в их населенных пунктах.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и тольео раз в 20 минут пропускают по три автомобиля с одной и другой стороны. Через такое движение на дороге образовались пробки из грузовиками, рейсовыми автобусами и легковушками.

Суспільне

По словам местного жителя Михаила, люди требуют ремонта этих дорог уже три года.

"Достали, накипело. Сейчас уже поздно латать дорогу, сейчас уже надо строить новую дорогу. То, что нам обещали, ничего не сделали. Обещали срезать бугорки, но этого не выполнили. В позапрошлом году обещали, что сделают. Нам из года в год обещают ", — говорит мужчина.

Суспільне

По словам протестующего, местные намерены продолжать акцию, пока не увидят результата.

"Будем здесь, пока не заедет техника, пока не будет капитального ремонта. Там — бездорожье. Вчера ехал рейсовый автобус, то у него оторвало колесо. Ямочный ремонт нет смысла делать, это — деньги на ветер", — говорит протестующий.

Напомним, в Днепропетровской области вблизи города Апостолово обнаружили необычный ямочный ремонт. Воронки на дороге залатали травой.

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