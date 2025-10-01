На пруду Одесской области появилась редкая малая белая цапля: что известно об этом виде (фото)

Малая белая цапля. Фото: Birdman1/CC BY 2.5

На Подолье в Одесской области зафиксировали редкую для этого региона птицу — малую белую цаплю, или чепуру малую.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекторы стали свидетелями необычного зрелища возле села Гандрабуры Ананьевской громады: на пруду в русле Тилигула стремительно передвигалась небольшая бело-серая птичка, которая, вероятно, преследовала добычу. Специалисты подтвердили, что речь шла именно о малой белой цапле.

Этот перелетный вид распространен в Евразии и Африке, а зиму проводит преимущественно в тропических регионах и Средиземноморье. В Украине он гнездится в долинах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и на морском побережье. Зимует чаще всего в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма.

По словам экологов, появление цапли в Одесской области не случайно: эти птицы способны залетать в разные регионы в поисках пищи. Они обычно селятся колониями в плавнях среди камыша и питаются только животной пищей — земноводными, рыбой, насекомыми и ракообразными.

Малая белая цапля находится под охраной: она внесена в Приложение II Бернской конвенции и в региональные красные списки нескольких областей Украины. Согласно постановлению Кабмина № 575, ущерб от уничтожения одной особи оценивается в 10 065 гривен.

Итак, встреча с чепурой малой в Одесской области — настоящая редкость и возможность увидеть птицу, которая обычно гнездится в труднодоступных плавнях больших рек.

Малая белая цапля. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

