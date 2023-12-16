На пункте пропуска "Краковец-Корчева" умер еще один украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокирования украино-польских пунктов пропуска.

На польско-украинской границе на КПП "Краковец-Корчева" в субботу 16 декабря умер водитель машины, стоявшей в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает "Суспільне".

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне неизвестно, из какой он компании", — отметил Балин.

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Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокирования украино-польских пунктов пропуска.

11 ноября стало известно, что в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", ожидая пересечения границы, умер 54-летний водитель грузовика из Украины .

. 23 ноября в Польше на стоянке возле пункта пропуска "Корчева-Краковец", где проходит забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель.

Напомним, по состоянию на субботу, 16 декабря, на пунктах пропуска на границе с Польшей въезда в Украину ожидают 2400 грузовых автомобилей.

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