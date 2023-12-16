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На пункте пропуска "Краковец-Корчева" умер еще один украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На пункте пропуска "Краковец-Корчева" умер еще один украинский водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей

Пункт пропуска "Краковец — Корчёва" / Фото: Госпогранслужба Украины

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокирования украино-польских пунктов пропуска.

На польско-украинской границе на КПП "Краковец-Корчева" в субботу 16 декабря умер водитель машины, стоявшей в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает "Суспільне".

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне неизвестно, из какой он компании", — отметил Балин.

Это уже третий случай смерти украинского водителя с начала блокирования украино-польских пунктов пропуска.

Напомним, по состоянию на субботу, 16 декабря, на пунктах пропуска на границе с Польшей въезда в Украину ожидают 2400 грузовых автомобилей.

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Дата публикации
Просмотры
695
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