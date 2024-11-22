На пункте пропуска на границе ограничили пропуск транспорта: где и когда

Движение пешеходов ограничивать не будут.
На границе с Румынией на одном из пунктов пропуска были введены ограничения на пропуск транспорта от 22 ноября. Они будут действовать 35 дней.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств", — отмечают пограничники.
По информации румынской стороны, из-за аварийного состояния конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено — с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.
"Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет", — констатируют пограничники.
Как сообщалось, на Закарпатье появятся новые пункты пропуска. В частности, для движения пустых грузовиков будет открыт пункт пропуска "Лужанка". Это позволит разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп - Захонь".
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