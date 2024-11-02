На пункте пропуска на границе возникли проблемы: в очереди – сотни авто

В субботу, 2 ноября, на пункте-пропуска "Вишнее Немецкое — Ужгород", что на украинско-словацкой границе, возникла очередь из сотен авто.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Отметим, что накануне сообщали о том, что 2 ноября будут обновлять серверное программное обеспечение на таможенном посту "Вишнее Немецкое" (грузовое направление) Михаловецкой таможни. В результате прекратится работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств.

"По состоянию на 11:00 работа программного обеспечения таможенной службы Словацкой Республики в пункте пропуска "Вишнее Немецкое" возобновлена частично", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Словакия принимает с таможенной территории Украины грузовые транспортные средства только с экспортными товарами. Вместо этого импортные – оформляются в ограниченном количестве. Именно это и создало за последние сутки на словацкой стороне очередь около 350 грузовиков.

Как сообщалось, в Закарпатье появятся новые пункты пропуска — на границе с Венгрией и Румынией. Задача – разгрузить основные грузовые пункты пропуска.

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