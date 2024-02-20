На пункте пропуска "Шегини-Медика" не пропускают ни одного грузовика

По состоянию на обед вторника, 20 февраля на пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей протестующие не пропускают ни одного грузовика.

Об этом сообщает "24 канал".

Отмечается, что возникла очередь из легковых автомобилей. Кроме того, поляки перекрыли расположенный неподалеку железнодорожный пункт пропуска.

Отмечается, что автомобильная очередь из грузовиков начинается у польского Перемышля. Издание пишет, что ситуация на других КПП похожа. Автомобили стоят по несколько суток в этой очереди, а за последние сутки продвинулись всего на триста метров.

Хоть легковые автомобили и автобусы пропускают, но из-за протестов образовалась пробка, которую приходится объезжать.

"Буквально одна – две фуры вчера, возможно, и проезжали. Однако за время пока ведущая "24 Канала" София Трощук, находящаяся на польской границе, ни одной крупногабаритной машины не пропустили.

"Вообще не пропускают. То, что они говорят, мол, пропускают машину на час – это все ложь. Никто этого не делал", – рассказал водитель заблокированного грузовика.

Польские протестующие отказываются комментировать свои действия украинским журналистам и пытаются их избегать.

В очереди на польско-украинской границе стоят также тяжеловозы, которые везут технику и оружие. Так, британский предприниматель и волонтер Назар сообщил, что минимальная задержка для фур сейчас составляет три дня: "Ко всем этим акциям фуры за 3 дня доезжали в Киев и выезжали обратно. Сейчас это занимает 14 дней".

Как сообщалось, польские протестующие приступили к более жесткой блокировке границы и ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Ситуация на КПП затруднена. В некоторых пунктах пропуска блокируют все виды транспорта.

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