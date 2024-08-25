На пункте пропуска "Шегини" начинаются ремонтные работы: сколько будут продолжаться

В пункте пропуска "Шегини – Медика" в понедельник, 26 августа, начинаются ремонтные работы.

Об этом сообщают в Государственной таможенной службе.

Как сообщила польская сторона, из-за ремонта двух полос движения будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу.

По предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

"Просим учитывать информацию при планировании маршрута ", – добавили в сообщении.

Напомним, что 24 августа по случаю Дня Независимости в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда.

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