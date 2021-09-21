На работу только после прививки: в Минздраве предупредили украинцев о возможной обязательной вакцинации от COVID-19

На работу только после прививки: в Минздраве предупредили украинцев о возможной обязательной вакцинации от COVID-19

Пока в Украине вакцинация будет добровольной.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допустил в Украине введение обязательной вакцинации от коронавируса. Ее могут примененять к отдельным группам населения.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Ляшко не уточнил, кого именно может касаться принудительная вакцинация. Но, вероятно, речь идет об учителях, врачах, работниках торговли, сферы обслуживания, социальных работниках, которые больше всего контактируют с людьми и имеют повышенные риски к заражению.

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"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательно, рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", — сказал глава Минздрава.

Кроме того, министр предположил вероятность вакцинации среди подростков от 12 лет. Впрочем, по его словам, в приоритете будут люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории.

"Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков ... от 12 лет и старше. Всему свое время", — добавил он.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.

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