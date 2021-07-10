На Раховщину налетел мощный ливень — большая вода затопила дома, огороды, смыла дороги

Подтопленными остаются больше 20 дворов.
После обеда субботы, 10 июля, в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.
Сначала было подтоплено 35 дворов и 11 подвалов домов. По состоянию на 19:00 подтопленными оставались 22 домохозяйства и три подвальных помещения жилых домов:
- поселок Ясиня — на ул. Грушевского и Стебный подтоплены 20 домохозяйств и 3 подвальных помещения жилых домов;
- село Лазещина — подтоплено 2 домохозяйства и 1 подвальное помещение жилого дома.
Кто сейчас на Рахившине?Опубликовано Andrii Zakrevskyi Суббота, 10 июля 2021
Также водой затопило автодорогу государственного значения Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львов" вблизи Ясини. Водой залито до 30 метров дороги, ее высота — до 30 сантиметров. Движение транспорта возможно по одной полосе.
Тем временем на улице Стебный в Ясине повреждено дорожное покрытие, а в селе Богдан — на дороге местного значения (около 35 м). Там транспорт также может двигаться только по одной полосе.
Опубликовано Зоей Коростелев субботу, 10 Июль 2021
В то же время отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 дворов по ул. Стебный в Ясине.
Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС: привлечены четыре единицы техники, 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июля, столбики термометров покажут днем до 29-34 градусов, а ночью будет 15-21 градус. В то же время пройдут дожди.