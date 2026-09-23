"На ракете": Зеленский жестко ответил, когда приедет в Москву

Владимир Зеленский / © Associated Press

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После выступления на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с провокационным вопросом от представителей российских медиа по поводу возможных переговоров в столице РФ. Ответ главы государства оказался максимально коротким и резким.

Видео распространилось в СМИ.

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После завершения официальной части мероприятия российские журналисты подошли к украинскому лидеру и спросили, когда он планирует приехать в Москву.

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В свою очередь, Владимир Зеленский ответил резко.

«На ракете», — саркастически ответил Зеленский.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

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Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.

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