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"На ракете": Зеленский жестко ответил, когда приедет в Москву
Владимир Зеленский жестко ответил на вопросы российских журналистов, когда украинский лидер приедет в Москву.
После выступления на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с провокационным вопросом от представителей российских медиа по поводу возможных переговоров в столице РФ. Ответ главы государства оказался максимально коротким и резким.
Видео распространилось в СМИ.
После завершения официальной части мероприятия российские журналисты подошли к украинскому лидеру и спросили, когда он планирует приехать в Москву.
В свою очередь, Владимир Зеленский ответил резко.
«На ракете», — саркастически ответил Зеленский.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.
Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.