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На рассвете РФ атаковала большой областной центр: после «прилета» возник пожар
Во время воздушной тревоги в Харьков летели российские беспилотники.
На рассвете 28 ноября российская армия атаковала Харьков. После взрывов произошел «прилет» и возник пожар.
Что известно атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.
В Харькове в 05:05 была объявлена «желтая» тревога, а в 05:49 «красная». Военные предупреждали о реактивных БПЛА курсом на город.
Атака на Харьков — что известно
Мэр Игорь Терехов сообщил об атаке на Харьков. По его словам, попадание произошло в Немышлянском районе.
«В результате попадания вражеской дроны, пожар», — подчеркнул он.
Напомним, минувшей ночью и утром Россия устроила «ад» в одной из областей. Утром под ударами были Шевченковский и Киевский районы Харькова. В результате атаки пострадали три человека.
Ночью РФ совершила комбинированную атаку на город Изюм. Россияне применили реактивную систему залпового огня и дроны. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных жилых домов, административные сооружения, здание коммунального предприятия и автомобили.