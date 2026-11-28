Взрывы в Харькове. / © Associated Press

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На рассвете 28 ноября российская армия атаковала Харьков. После взрывов произошел «прилет» и возник пожар.

Что известно атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.

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В Харькове в 05:05 была объявлена «желтая» тревога, а в 05:49 «красная». Военные предупреждали о реактивных БПЛА курсом на город.

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Атака на Харьков — что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил об атаке на Харьков. По его словам, попадание произошло в Немышлянском районе.

«В результате попадания вражеской дроны, пожар», — подчеркнул он.

Напомним, минувшей ночью и утром Россия устроила «ад» в одной из областей. Утром под ударами были Шевченковский и Киевский районы Харькова. В результате атаки пострадали три человека.

Ночью РФ совершила комбинированную атаку на город Изюм. Россияне применили реактивную систему залпового огня и дроны. В результате обстрела повреждены несколько многоквартирных жилых домов, административные сооружения, здание коммунального предприятия и автомобили.

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