На разминирование Украины после войны могут уйти годы - Монастырский

В МВД уже обращаются к коллегам из разных стран, чтобы они смогли приехать и помочь Украине с разминированием.

После окончания войны с РФ Украине понадобится много времени, чтобы разминировать территории.

Также читайте Российские спецслужбы заминировали в Донецке ряд объектов и планируют провокации — украинская разведка

Об этом "Укринформу" рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Глава МВД Украины заявил, что общается со всеми 27 министрами внутренних дел Европейского Союза, а также с министрами других наших соседей.

«Они (должностные лица – ред.), безусловно, способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей. Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования. Потому что мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования», — сказал министр.

Монастырский уточнил, что уже обратился к иностранным коллегам с просьбой предоставить своих специалистов и технику для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Оккупанты заявили, что они заменяли побережье Каховского водохранилища, которое граничит с АЭС.

Читайте также: