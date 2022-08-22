Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На разрушенной оккупантами Кременчугской ТЭЦ произошел пожар (фото)

Дата публикации
Просмотры
952
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На разрушенной оккупантами Кременчугской ТЭЦ произошел пожар (фото)

Фото: Виталий Малецкий

В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ, разрушенный российскими оккупантами, произошел пожар.

Загорелись остатки смазки и строительного мусора.

Об этом сообщил городской глава Виталий Малецкий.

По его словам, на месте пожара работают подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших нет, также неизвестна и причина возгорания.

"При разборе завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масла и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", — написал он.

Ранее полицейский показал видео, как спасали людей в первые минуты после обстрела РФ "Амстора".

Напомним, в Кременчуге идентифицировали все фрагменты тел с ТЦ, до сих пор не найдена одна из пропавших без вести.

Читайте также:

Бежали как ошпаренные: взрыв в ТЦ в Кременчуге кардинально изменил отношение покупателей к сиренам

Бежали как ошпаренные: взрыв в ТЦ в Кременчуге кардинально изменил отношение покупателей к сиренам

Похожие темы:

Следующая публикация