На разрушенной оккупантами Кременчугской ТЭЦ произошел пожар (фото)

В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ, разрушенный российскими оккупантами, произошел пожар.

Загорелись остатки смазки и строительного мусора.

Об этом сообщил городской глава Виталий Малецкий.

По его словам, на месте пожара работают подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших нет, также неизвестна и причина возгорания.

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"При разборе завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масла и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", — написал он.

Ранее полицейский показал видео, как спасали людей в первые минуты после обстрела РФ "Амстора".

Напомним, в Кременчуге идентифицировали все фрагменты тел с ТЦ, до сих пор не найдена одна из пропавших без вести.

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