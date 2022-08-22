На разрушенной оккупантами Кременчугской ТЭЦ произошел пожар (фото)

В Кременчуге во время разборки завалов на ТЭЦ, разрушенный российскими оккупантами, произошел пожар.
Загорелись остатки смазки и строительного мусора.
Об этом сообщил городской глава Виталий Малецкий.
По его словам, на месте пожара работают подразделения ГСЧС. Информации о пострадавших нет, также неизвестна и причина возгорания.
"При разборе завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масла и строительного мусора. На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", — написал он.
Ранее полицейский показал видео, как спасали людей в первые минуты после обстрела РФ "Амстора".
Напомним, в Кременчуге идентифицировали все фрагменты тел с ТЦ, до сих пор не найдена одна из пропавших без вести.
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