На ремонт уйдет не один день: в Николаеве из-за аварии полностью прекращено водоснабжение

В Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Николаевводоканал".

"На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, поэтому в город подаваться вода вообще не будет. Сколько времени потребуется для ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты ГКП "Николаевводоканал". Скорее всего, на ремонт уйдет не один день", — проинформировали на предприятии и добавили, что авария произошла не в результате боевых действий.

Отмечается, что специалисты постараются как можно скорее возобновить подачу воды в город.

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Напомним, из-за боевых действий возле Николаева в середине апреля были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город из Днепра. С 13 мая водоснабжение жилых домов города было возобновлено, однако вода поставлялась из Днепро-Бугского лимана, поэтому ее использовали только для бытовых дел.

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