На ремонте техники для ВСУ "отмыли" 580 млн грн: детали схемы (фото)

На ремонте техники ВСУ «отмыли» 580 миллионов / © Национальная полиция Украины

Частное предприятие, получившее более 2,5 млрд грн на обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины, присвоило почти 580 млн грн через сеть фиктивных компаний.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как работала схема «отмывания»

По данным правоохранителей, подрядчик перечислял средства оборонных контрактов на счета конвертационного центра. В документах указывалась закупка запчастей, однако фактически деньги снимали наличными и передавали заказчикам.

Следствие установило более 40 фиктивных предприятий, обслуживавших схему. Директорами некоторых фирм оказались граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР и поддерживают российскую агрессию. Среди них — действующая учительница, имеющая русское государственное отличие. Учредителями других компаний числились вымышленные граждане Польши.

Сообщается, что в декабре прошлого года подозрение получили три человека: руководитель «конвертцентра», соорганизатор и бухгалтер. После этого фигуранты пытались давить на следователя.

«Делочки с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за „работу“ предлагали 2000 долларов», — отметили в полиции.

Какие убытки это принесло государству

Эксперты выяснили, что из-за махинации с налогами государство потеряло 100 млн грн, а всего дельцы «отмыли» почти 580 млн грн. Недавно в Днепропетровской области провели 40 обысков, во время которых изъяли документы, технику, машины и 2 млн грн наличными. Из-за этого подозрение получили еще семь человек, пять из них уже задержаны.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям 255 (создание преступной организации), 209 (легализация имущества) и 212 (уклонение от уплаты налогов) УКУ. Всем подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Решается вопрос об аресте их активов для возмещения ущерба государству.

Разоблачение проводилось совместно с Госфинмониторингом и Налоговой службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, бойцы 14-й бригады месяцами выживали на грани сил, собирая дождевую воду и топя снег. Пока родные умоляли о помощи, в Минобороны и воинских частях уверяли, что этих солдат просто не существует.