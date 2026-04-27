На ремонте техники для ВСУ "отмыли" 580 млн грн: детали схемы (фото)
Полиция разоблачила преступную организацию, присвоившую 580 млн грн на ремонте техники ВСУ.
Частное предприятие, получившее более 2,5 млрд грн на обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины, присвоило почти 580 млн грн через сеть фиктивных компаний.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Как работала схема «отмывания»
По данным правоохранителей, подрядчик перечислял средства оборонных контрактов на счета конвертационного центра. В документах указывалась закупка запчастей, однако фактически деньги снимали наличными и передавали заказчикам.
Следствие установило более 40 фиктивных предприятий, обслуживавших схему. Директорами некоторых фирм оказались граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР и поддерживают российскую агрессию. Среди них — действующая учительница, имеющая русское государственное отличие. Учредителями других компаний числились вымышленные граждане Польши.
Сообщается, что в декабре прошлого года подозрение получили три человека: руководитель «конвертцентра», соорганизатор и бухгалтер. После этого фигуранты пытались давить на следователя.
«Делочки с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за „работу“ предлагали 2000 долларов», — отметили в полиции.
Какие убытки это принесло государству
Эксперты выяснили, что из-за махинации с налогами государство потеряло 100 млн грн, а всего дельцы «отмыли» почти 580 млн грн. Недавно в Днепропетровской области провели 40 обысков, во время которых изъяли документы, технику, машины и 2 млн грн наличными. Из-за этого подозрение получили еще семь человек, пять из них уже задержаны.
Действия фигурантов квалифицированы по статьям 255 (создание преступной организации), 209 (легализация имущества) и 212 (уклонение от уплаты налогов) УКУ. Всем подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Решается вопрос об аресте их активов для возмещения ущерба государству.
Разоблачение проводилось совместно с Госфинмониторингом и Налоговой службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Разоблачение проводилось совместно с Госфинмониторингом и Налоговой службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.